Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak

09.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:11
Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı olacak Kadın Üretim Kooperatifi'nin yakın zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı olacak Kadın Üretim Kooperatifi'nin yakın zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Kent Konseyi ile hayata geçirecekleri projenin detaylarını paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kadın Üretim Kooperatifi'ni kurmaktaki amacımız, kadınlarımızın ekonomik anlamda bağımsızlığını sağlamaları. Bu noktadaki çalışmalarımızı hızlandıracak ve kadınlarımızı bu kooperatifimiz sayesinde iş sahibi yapacağız. Çalışmak isteyen bütün Gölbaşılı kadınlarımıza kapılarımız açık" açıklamasında bulundu.

El emeği göz nuru ürünler satılacak

Deri çanta, cüzdan, yastık, masa örtüsü, oya gibi el işi ürünlerin yapılarak tüketici ile buluşturulacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, "Aynı zamanda yöresel reçel, yoğurt ve buna benzer tüketim ürünleri de satılabilecek. Üretim yapan herkese kapımız açık olacak. Üretilen ürünlerin internet veya kurulacak olan köy pazarlarında satılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınları üretime yönlendireceğiz"

Gölbaşı Kent Konseyi olarak kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini söyleyen Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu ise şunları söyledi:

"Bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli kriter, kadınların bağımsız birey olarak sosyal ve ekonomik hayatta var olabilmesidir. Bu ilkeden hareketle Kadın Üretim Kooperatifini kurma amacımız Gölbaşı'nda yaşayan kadınları üretime yönlendirerek ekonomiye katkı sağlamak. Son dönemlerde kooperatiflerin çalışmaları büyük önem kazandı. Özellikle kırsal mahallelerimizde kadınlarının üretime katkılarını biliyoruz. Bu çalışmaları kooperatifleşmeyle daha da verimli hale getirmek istiyoruz." - ANKARA

Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak
Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak
Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak
Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak
Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:20:08. #1.14#
title