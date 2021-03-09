Kadın Üretim Kooperatifi kadınlara gelir sağlayacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı olacak Kadın Üretim Kooperatifi'nin yakın zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Kent Konseyi ile hayata geçirecekleri projenin detaylarını paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kadın Üretim Kooperatifi'ni kurmaktaki amacımız, kadınlarımızın ekonomik anlamda bağımsızlığını sağlamaları. Bu noktadaki çalışmalarımızı hızlandıracak ve kadınlarımızı bu kooperatifimiz sayesinde iş sahibi yapacağız. Çalışmak isteyen bütün Gölbaşılı kadınlarımıza kapılarımız açık" açıklamasında bulundu.

El emeği göz nuru ürünler satılacak

Deri çanta, cüzdan, yastık, masa örtüsü, oya gibi el işi ürünlerin yapılarak tüketici ile buluşturulacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, "Aynı zamanda yöresel reçel, yoğurt ve buna benzer tüketim ürünleri de satılabilecek. Üretim yapan herkese kapımız açık olacak. Üretilen ürünlerin internet veya kurulacak olan köy pazarlarında satılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınları üretime yönlendireceğiz"

Gölbaşı Kent Konseyi olarak kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini söyleyen Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu ise şunları söyledi:

"Bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli kriter, kadınların bağımsız birey olarak sosyal ve ekonomik hayatta var olabilmesidir. Bu ilkeden hareketle Kadın Üretim Kooperatifini kurma amacımız Gölbaşı'nda yaşayan kadınları üretime yönlendirerek ekonomiye katkı sağlamak. Son dönemlerde kooperatiflerin çalışmaları büyük önem kazandı. Özellikle kırsal mahallelerimizde kadınlarının üretime katkılarını biliyoruz. Bu çalışmaları kooperatifleşmeyle daha da verimli hale getirmek istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı