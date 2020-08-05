Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için toplandılar
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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için toplandılar

Muratpaşa Belediyesi Meclisi, artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, üzerinde öldürülen kadınların adının yazılı olduğu 6 metrelik "Al Yazma Anıtı" önünde toplandı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için toplandılar
05.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:22

Muratpaşa Belediyesi Meclisi, artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, üzerinde öldürülen kadınların adının yazılı olduğu 6 metrelik "Al Yazma Anıtı" önünde toplandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Antalya Kent Konseyi tarafından yaptırılan ve üzerinde katledilen 467 kadının adının yazılı olduğu 6 metre yüksekliğindeki yazma formundaki anıtın önünde düzenlenen toplantıya meclis üyeleri tek tek ateşi ölçülerek alındı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm siyasi parti gruplarının katıldığı meclis, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla açıldı.

"Şiddeti yaşamımızdan dışlayalım"

Başkan Uysal, son bir ay içinde 36 kadının yaşamının sona erdiğini söyleyerek, "Bu, bizim milletimizin toplumumuzun uygarlık seviyesine, idealinde olan uygarlık seviyesine, bizim milletimize yakışan bir tablo değil" dedi.

Bütün toplum kesimlerini, kurumları bu konuda adım atmaya davet ederek Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Şiddeti yaşamımızdan dışlayalım. Bunu yapamayan, cinsiyetler ve kuşaklar arası dengeyi sağlamayan milletlerin dünyayla rekabet etme şansı yoktur. Bir seviyeye gelme, gelecek kuşaklarını güvenle büyütme şansı yoktur. Biz bu tehdit altında toplumsal yaşamımızı sürdürmeye mahkum değiliz. Bütün toplum kesimlerinin bütün siyasi fikirlerin, bütün kurumların seferber olması gerekir. Yerel ve genel kamu yönetiminin ülkenin birinci gündemi halinde ele alması gerekir. Şiddeti teşvik edici her türlü tutumun dışında olunması gerekir. Şiddeti hoş gören, idare eden, toplumsal yaşamın parçası sayan, farklı alanlardaki şiddeti onaylayan bir yapı asla bu milleti temsil edemez, geleceğe taşıyamaz, insanlarımıza güvenli bir sosyal yaşam sağlayamaz"

"Dur dememiz lazım"

Meclisin toplandığı Al Yazma Anıtı'nda işlenen kadın cinayetlerini ardından birçok kez bir araya geldiklerini ve "Bir daha olmasın" dileklerinin, dualarının hep beraber yapıldığını hatırlatan Uysal, "Ama onlarcası yine katlediliyor. Bu gidişe bir dur dememiz lazım. Kaybettiğimiz bütün kadınlarını önünde saygıyla eğiliyoruz. Muratpaşa halkı olarak acımızı ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Parti grupları adına yapılan açıklamanın ardından Muratpaşa Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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