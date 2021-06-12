Kabil'deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi
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Kabil'deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi

Kabil'deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Dasht-e Barchi'de farklı noktalarda öğleden sonra sivillerin bulunduğu araçlar bombalı saldırılarla hedef alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımsızı Ahmad Zia yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'ten 7'ye yükseldiğini duyururken, 6 kişinin de yaralandığı belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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