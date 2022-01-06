Japonya, Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkedeki ABD üslerinde sokağa çıkma yasağı istedi

Japonya, Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası ülkede bulunan ABD üslerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasını talep etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yarım saat süren görüşmede, Hayaşi, mevkidaşından ülkedeki ABD üslerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istedi.

ABD askeri üslerinde virüs vakaları arttı

Hayaşi görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Ada'daki ABD askeri üslerinde artan virüs vakaları sonrası "üslerde kapsamlı Kovid-19 önlemlerinin gereğince uygulanmasını" istediğini aktardı.

Japon Bakan, mevkidaşı Blinken'ın "hem ABD askeri personelinin hem de yerel halkın sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çektiğini" ve salgınla mücadelede "ABD'nin elinden geleni yapacağını" belirttiğini aktardı

Hayaşi, söz konusu görüşmede, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu gerçekleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda "Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesinin" öneminin de ele alındığını bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK, iki bakanın, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin "uluslararası toplumun barış ve güvenliğini" tehdit ettiğinde görüş birliğine vardığını belirtti.

Ulusal basın, Okinawa ve Yamaguçi eyaletlerindeki ABD üslerinde virüs vaka sayılarının artması sonucu Tokyo hükümetinin söz konusu talepte bulunduğunu kaydetti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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