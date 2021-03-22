Japonya Başbakanı Suga, Ekim 2021'deki genel seçimde zafer sözü verdi
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Japonya Başbakanı Suga, Ekim 2021'deki genel seçimde zafer sözü verdi

22.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:02
Japonya Başbakanı Suga, Ekim 2021'deki genel seçimde zafer sözü verdi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Partiyi (LDP) Ekim 2021'de yapılacak olağan genel seçimlerde zafere ulaştırmaya söz verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Partiyi (LDP) Ekim 2021'de yapılacak olağan genel seçimlerde zafere ulaştırmaya söz verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020 kongresi iptal edilen LDP, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 2021 kongresini düzenledi.

LDP Genel Başkanı ve Başbakan Suga, burada yaptığı konuşmada, 7 ay sonraki seçimlerde partisinin kazanması için gereken çabayı göstereceğini söyledi.

Suga, "Partimiz, Kovid-19 salgınını mağlup edecek, atalarımızın bıraktığı görenekleri koruyabilecek ve çeşitliliği ve üretkenliğiyle bu ülkeyi gelecek nesillere ulaştırabilecek tek partidir." dedi.

Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını "güvenle" düzenlemek istediklerini kaydeden Suga, "Sporcuların rekabetiyle, Japonya'dan dünyaya cesaret ve ümit verilmesini istiyorum." diye konuştu.

LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro da genel seçimlere yönelik parti üyelerine çağrıda bulunarak, "Zafere ulaşılması için bir arada olunmalı ve güçler birleştirilmeli." diye konuştu.

Kyodo ajansı, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin görev süresinin sona ereceği ekim ayı öncesinde Suga'nın genel seçim çağrısı yapabileceğini bildirdi.

2017'deki genel seçimlerde LDP 465 koltuklu Şuugiin'de 284, ortağı Komeito ise 29 koltuk kazanmıştı. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti ise 55 koltuk elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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