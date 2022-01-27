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Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığıysa görev köpeklerinin eğitimlerini içeren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Görevlere Hazırlanmak Bizim İşimiz. Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında, köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Jandarma, Köpek, Güncel, Haber

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