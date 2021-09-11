Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon gerçekleştirerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, suç örgütünün ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda 131 kilogram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ele geçirdi. Ekipler ayrıca suçtan elde edilen ve suçun finansında kullandığı düşünülen 63 bin TL'ye el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

 Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu

Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:40:15. #1.17#