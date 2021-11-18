Jandarma, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 7 tutuklama

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekiplerince il genelinde 10 gün içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 4-14 Kasım tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Drone destekli ve yaya olarak yapılan keşif faaliyetleri sonucunda ekipler, Aliağa, Bayındır, Bergama, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında, önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 310 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 2 bin 869 gram kubar esrar, bin 402 adet sentetik hap ve 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

82 şüpheliye işlem, 7 tutuklama

Öte yandan olaylarla ilgili toplam 82 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR