Jandarma ekipleri Kurban Bayramı'nda denetimlerini sürdürüyor Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimlerine devam ediyor.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bayram süresince sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda arife gününden başlayarak trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Kent genelinde 325 personelin katılımıyla 542 faaliyet icra edilen çalışmalarda, 4 bin 661 aracın ve 13 bin 983 kişinin sorgusu yapıldı.

Araçları durduran ekipler, bayramlarını kutladıkları sürücülere trafik kuralları hakkında bilgiler içeren broşürün verdi, kolonya ve lokum ikram etti.

Ekipler, araçlardaki çocuklardan ise trafik kurallarına uyulmaması durumunda ebeveynlerini uyarmaları konusunda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Ekipler ayrıca sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske konusunda konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA