İzmir merkezli FETÖ operasyonunda şüpheliler adliyede (2)
04.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:39
7 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, tutuklanan 7 kişinin eski polis olduğu öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK