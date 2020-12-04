İzmir merkezli FETÖ operasyonunda şüpheliler adliyede (2)
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

04.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:39
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, tutuklanan 7 kişinin eski polis olduğu öğrenildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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