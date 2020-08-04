İZMİR Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandı
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İZMİR Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandı

Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandıİZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat etkili olduktan sonra kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınına sebebiyet verdiği belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan piknikçi E.Y.

04.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:02

Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat etkili olduktan sonra kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınına sebebiyet verdiği belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda geçen 2 Ağustos'ta saat 13.24 sıralarında yangın çıktı.

Yangına 2 söndürme uçağı, 18 helikopter ve 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürülmesinin ardından Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 300-400 hektar kadar bir alanın zarar gördüğünü bildirildi. Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., tutuklandı.

YANGINDAN ARŞİV GÖRÜTÜLERLE

Tolga TAHÇI/ MENDERES (İzmir), (DHA)

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İZMİR Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandı

Kaynak: DHA

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