İzmir'deki pazarlarda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
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İzmir'deki pazarlarda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

İzmir'deki pazarlarda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'deki canlı hayvan pazarlarında besiciler, alıcıları bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'deki canlı hayvan pazarlarında besiciler, alıcıları bekliyor.

Bayram öncesinde genellikle çevre illerden ve Doğu bölgelerinden İzmir'e getirilen kurbanlıklar görücüye çıkıyor.

Sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarlarda satıcılar, müşteri sayısının yükselmesini umut ediyor.

Balçova kurbanlık satış noktasındaki besicilerden Saki Çapacı 86 küçükbaş hayvanı olduğunu, kurbanlıkları bin 200 lira ila 2 bin 500 arasında satışa sunduğunu aktardı.

Orhan Demir ise Ağrı Diyadin'den geldiğini, şimdilik beklediği satışı yakalayamadığını ifade ederek, 13 bin 500 liraya aldığı danayı 11 bin liraya satmak zorunda kaldığını söyledi.

Demir, bugüne kadar pazara getirdiği 30 hayvandan 8'ini satabildiğini aktardı.

Besici İsrafil Karabat da Ağrı'dan geldiğini ifade ederek, "150 küçükbaş, 25 büyükbaş getirdim. Küçükbaş 25 tane sattım büyükbaş da 10 tane sattım." dedi.

Müşteri ile pazarlığın sert geçtiğini kaydeden Karabat, kurbanlık fiyatlarının giderek düştüğünü söyledi.

Pazara torunu ve kızı ile kurbanlık almaya gelen Ahmet Tilli ise "Allah kabul etsin. Satıcı da haklı alıcı da haklı. Ben emekliyim. Gelirimiz belli. Para ayırıyoruz. Sağlıklı nice bayramlar olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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