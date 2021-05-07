İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü sahte içki ve kaçak tütün üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Buca ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda 240 şişe sahte bira, 80 litre açık içki ve 1 alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 86 bin makaron, 19 bin 200 sarma sigara, 153 kilogram açık tütün, 2 sigara sarma makinası ve 2 kompresör bulundu. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de 'sahte içki' ve 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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