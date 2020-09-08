İzmir'de ormanlık alanda yangın (2)
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İzmir'de ormanlık alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki Çamtepe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda yangın (2)
08.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:26

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki Çamtepe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: DHA

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