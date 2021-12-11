Son dakika haberleri | İzmir'de kuyumcuyu silahla yaralayıp altınları çalan şüpheli tutuklandı

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla yaralayıp altınları çaldıktan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının daha önce de Karabağlar ilçesinde bir zincir markette silahlı soygun olayına karıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.45 sıralarında ilçeye bağlı Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Taylan'ın çalıştığı kuyumcuya giren Ö.A., elindeki tabancayı Taylan'a doğrultarak altınları istedi. Ahmet Taylan'ın soyguncuya direnmesi üzerine Ö.A., elindeki tabancayla kuyumcuya ateş etti. Silahlı soyguncu rafta bulunan 6 bileziği alarak olay yerinden kaçtı. Olayın çevre sakinleri tarafından bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ö.A., olay yerinin 500 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından, çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU AĞIR

Soyguncu tarafından tabancayla vurularak yaralanan Ahmet Taylan, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Taylan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE MARKETTE SİLAHLI SOYGUN OLAYINA KARIŞMIŞ

Öte yandan, Ö.A.'nın geçtiğimiz haziran ayında H.E. ile birlikte bir zincir markette silahlı soygun olayına karıştığı ve bir miktar para ile market ürünü alıp kaçtıktan sonra yakaladıkları, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.'nin tutuklandığı, Ö.A.'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.

(İHA)