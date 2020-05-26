İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza
26.05.2020 01:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:57

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 9 kişiye adli işlem, bin 589 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri, kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs gecesine kadar devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Jandarma Fenerbahçe Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 01:57:36. #1.14#
title