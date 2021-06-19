İzmir'de hava ambulansı ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi için havalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de hava ambulansı ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi için havalandı

İzmir'de hava ambulansı ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi için havalandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Emin Ş'nin (31) ayağı tarım makinesine sıkıştı.

Yaralı çiftçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emin Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hadise Hülya Avşar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cristiano Gareth Bale Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de hava ambulansı ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi için havalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 20:12:29. #1.15#

title