İZMİR Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı
Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı (3)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜİZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü.
04.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:32
Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı (3)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre askeri birliğin içindeki otluk bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonlandırıldı.
Kaynak: DHA