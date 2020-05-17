İzin gününde Galatasaraylı Ergün Penbe forması ile dışarı çıktı
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İzin gününde Galatasaraylı Ergün Penbe forması ile dışarı çıktı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta ikinci kez dışarı çıktı.

İzin gününde Galatasaraylı Ergün Penbe forması ile dışarı çıktı
17.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:37
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta ikinci kez dışarı çıktı. Saat 12.00-18.00 arası dışarı çıkma izni bulunanlar, bugün sahillerde güzel havanın tadını çıkardı.

Bebek sahilinde üzerinde Galatasaray'lı futbolcu Ergün Penpe'nin formasıyla gezen 67 yaşındaki Kenan Köktürk, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de  kazandığı UEFA Kupası'nın 20'nci yıl dönümü olduğunu söyledi. Köktürk. "Galatasarayımızın UEFA Kupası'nı almasının 20'nci yılını kutluyoruz bugün. Arsenal-Galatasaray maçından sonra Ergün Penbe 67 numaralı formasını bana hediye etti. Bu, Ergün Penbe'nin o maçta giydiği forma. Benim için çok önemli. Kıyıp da giyemiyordum zaten. 20'nci yıl anısına giyiyorum şimdi" diye konuştu.

Formayı Ergün Penbe'nin maç sonrası kendisine hediye ettiğini söyleyen Köktürk, "Zonguldaklıyım ben. Ergün'ün babası arkadaşımdır. Onlar da Zonguldaklı. Yeğenimiz sayılır bizim" dedi.

Final maçını 2000 yılında televizyonda izleyen, bugün tekrar izleyeceğini belirten ve o anları anlatan Köktürk, "Popescu 4'üncü penaltıyı attı. 5'incisine zaten gerek kalmadı. Galatasaray Türkiye'de bir ilki yaptı. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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