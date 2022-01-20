Kayseri'de otomobili iterek böyle çaldılar Kayseri'de 6 oto, 2 motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar 35 ayrı kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı Kayseri'de 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunan 2 hırsız, polis ekiplerinin 35 ayrı kamera kaydının incelenmesi...

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de otomobili iterek böyle çaldılar

Kayseri'de 6 oto, 2 motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar 35 ayrı kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunan 2 hırsız, polis ekiplerinin 35 ayrı kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanırken, şahısların bir otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 2 ayda meydana gelen oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ekipler, 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunduğu anlaşılan K.S. ve T.A.'yı 35 ayrı kamera kaydını inceleyerek tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İterek otomobil çaldılar

Öte yandan, K.S. ve T.A.'nın bir otomobili iterek çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların otomobili benzinliğe kadar ittikten sonra yakıt almaları da dikkat çekti.