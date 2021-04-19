İtalyan hükümeti de "Avrupa Süper Ligi"ne karşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyan hükümeti de "Avrupa Süper Ligi"ne karşı

İtalyan hükümeti de 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimine karşı İtalyan ve Avrupalı futbol makamlarının tutumlarını "kararlılıkla" desteklediğini belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimine karşı İtalyan ve Avrupalı futbol makamlarının tutumlarını "kararlılıkla" desteklediğini belirtti.

İtalya Başbakanlığından Avrupa'nın gündemindeki "Avrupa Süper Ligi" tartışmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Draghi'nin "Hükümet, (Avrupa) Süper Lig futbol projesine yönelik tartışmaları dikkatle takip ediyor ve ulusal ligleri, liyakat değerlerini ve sporun sosyal işlevini korumak için İtalyan ve Avrupalı futbol otoritelerinin pozisyonlarını kararlı şekilde destekliyor." görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da "Avrupa Süper Ligi"ne "hayır" dediklerini belirtmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerde forma giyen futbolcuların milli takımlarıyla FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?
Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Muslera Ryan Babel Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalyan hükümeti de "Avrupa Süper Ligi"ne karşı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:21:53. #1.15#

title