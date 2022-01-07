İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Talas'ta kitap tanıtımına katılacak

TALAS, KAYSERİ (AA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, "1 Kazanda 3 Kepçe" kitabının tanıtım toplantısına katılmak üzere Talas'a gelecek.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan yemek kitabının tanıtım toplantısı, 11 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak program öncesi Büyükelçi Ruch, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret edecek.

Şehir protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla tanıtılacak "1 Kazanda 3 Kepçe" kitabında geçmişten günümüze Talas'ta yapılagelmiş Türk, Rum ve Ermeni yemeklerinden seçkin tarifler yer alıyor.

Öte yandan aynı gün Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin de açılışı yapılacak.