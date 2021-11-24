İstinaf, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin cezasını bozdu

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - İSTİNAF Mahkemesi, Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5'er yıllık hapis cezasını bozdu. İstinaf bozma nedeni olarak yerel mahkemenin kararında sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurmamasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakılmasını gösterdi. Sel kardeşler, yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel'i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel'in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI KAYDEDİLDİ

YENİDEN YEREL MAHKEMEDE YARGILANACAKLAR

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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