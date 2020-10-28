İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

28.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:21
İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte pasaport, sahte para, kimlik ve belge düzenlediği öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte pasaport, sahte para, kimlik ve belge düzenlediği öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, L.I. isimli kişinin, kentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlere ve şüphelilere sahte pasaport, kimlik ve belge düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, şüpheli L.I'nın Bahçelievler'deki adresini takibe aldı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi sahte sürücü belgesi yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada ülke genelinde hizmet veren noter, nüfus müdürlüğü, belediyeler, emniyet müdürlüklerine ait sahte mühürler, 1000 sahte sürücü belgesi, 500 kimlik belgesi, 2 kullanıma hazır sahte pasaport, 2 bin Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf pvc kaplama ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, şüpheli L.I'nın evinde ele geçirilen sahte para basım şablonları üzerine soruşturmayı genişletti ve Gaziosmanpaşa'da sahte para basımı yapan M.A'ya ulaştı.

Ekipler M.A'nın adresine de operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır halde poşetlenmiş 500 bin lira tutarında sahte 50 liralık banknotlar ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Yücel İldiz Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 09:24:30. #1.15#
title