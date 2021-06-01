İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI
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İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından bugün lokanta, kafe ve kıraathaneler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından bugün lokanta, kafe ve kıraathaneler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

İstanbul'da yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmet verecek. Beyoğlu'nda sabah saatlerinde itibaren iş yerlerine gelenler de hazırlıklarını ve temizliklerini yaptıktan sonra müşterilerini beklemeye başladı.

HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK BAŞLADIK

Lokanta sahibi Özcan Arslan, Dün açıklanan kararla birlikte temizliğimizi yaptık, hazırlığımız da yaptık. Bugün de 'Bismillah' dedik, başladık. Çok memnun kaldık. Biraz daha devam etseydi inanılmaz sıkıntılara düşerdik. İnşallah bir daha kapanma olmaz. İnsanlar tedbirlere riayet ettiği sürece vakaların artacağını düşünmüyorum. Kışa kadar aşılarımız da olacak. Herkes aşılandıktan sonra kışın daha kapanma olacağını düşünmüyorum dedi.

'İNŞALLAH İŞLER DAHA İYİ OLACAK

Köfteci Erol Özel de İşlerimiz başladı. İyi geçecek inşallah. Pandemi de bitti. Biz de köfterimizi hazırlıyoruz. Daha önce evdeydik. Kapalıydık. Şimdi açıldık. İnşallah işler daha iyi olacak diye konuştu

İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI
İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI
İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI
İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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