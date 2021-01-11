İstanbul'da ki Barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da ki Barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021?

11.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:51
İstanbul'da ki Barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021?

Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı. Peki, bu oran yeterli mi? İstanbul'daki barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021? Barajlardaki su arttı mı? Yağan yağmur suyu yeterli mi?

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalan İstanbul'da yağan yağmur etkisini az da olsa gösterdi. Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı. Peki, bu oran yeterli mi? İstanbul'daki barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021? Barajlardaki su arttı mı? Yağan yağmur suyu yeterli mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR DOLDU MU?

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ SON DURUM NEDİR?

1. Istrancalar Barajı: %77,37

2. Terkos Barajı: %21,98

3. Sazlıdere Barajı: %5,65

4. Büyükçekmece Barajı: %19,08

5. Alibeyköy Barajı: %32,62

6. Ömerli Barajı: %17,58

7. Darlık Barajı: %45,66

BARAJLARIN SON 15 GÜNLÜK DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da ki Barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da ki Barajlar doldu mu? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir 2021? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:51:29. #1.15#
title