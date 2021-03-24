Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İstanbul'da 10 farklı ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlıların kullandığı cep telefonlarına da el konuldu.Esenyurt'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alınırken, Sultanbeyli'de belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü: --------------------Sultanbeyli, binaya giren operasyon timi-Sultanbeyli, şüpheliye gözaltı kararının okunması-Sultanbeyli, gözaltına alınan şahsın çıkarılması-Polis Özel Harekat ekiplerinin çevrede güvenlik tedbiri alması-Esenyurt, binaya giren operasyon timi-Esenyurt, Operasyon timinin daireye girmesi-Esenyurt, gözaltına alınan kişilerin çıkarılması-Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık kontrolleri

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı