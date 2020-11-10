İstanbul'da 65 yaş ve üzerinin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
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İstanbul'da 65 yaş ve üzerinin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

10.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:06
İstanbul'da 65 yaş ve üzerinin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada, saat 19.00'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanıldığı belirtildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Kovid-19'un solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirildi.

Daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen kararın Kurul'da yeniden değerlendirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi."

Açıklamada, muaf tutulacak kişilere ilişkin ise, "10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." denildi.

Kısıtlama perşembe günü başlayacak

Açıklamada, kararın uygulamasına 12 Kasım Perşembe gününden itibaren başlanılacağı belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek, kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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