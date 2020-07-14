İstanbul Boğazı'nda "15 Temmuz" anısına dalış yapılacak
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleneceğini duyurdu.
14.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:03
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yarın saat 17.00'de, Beylerbeyi Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin, "Havada, karada, denizde, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Dalgıçlarımız denizden şanlı bayrağımızı çıkaracak." denildi.
Dalış etkinliğinin ardından "Valide Sultan Gemisi" ile boğazda anma gezisinin yapılacağı da aktarıldı.
Kaynak: AA