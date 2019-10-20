İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden, Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

20.10.2019 22:56
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden, Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Fikret Orman'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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