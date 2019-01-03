İstanbul'a şehit ateşi düştü

Terhisine 3 gün kala şehit düştü

İSTANBUL - Kilis'te şehit olan Can Yılmaz'ın Sancaktepe'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı. Yılmaz'ın terhisine 3 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

Kilis'te sınır karakolunda görev yapan Can Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının cuma günü terhis olarak baba ocağına dönmesini bekliyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Alınan acı haberin ardından şehidin baba evine, büyük Türk bayrağı asıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul eden aile yakınları, şehidin cenazesinin yarın İstanbul'a gelmesini beklediklerini ve cuma günü de defnedileceğini söylediler

Kaynak: İHA