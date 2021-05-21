İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Trabzon ve Artvin'de protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Trabzon ve Artvin'de protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi Trabzon Kadın Kolları üyeleri, cuma namazının ardından Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ile Türk bayrakları bulunan kadınlar, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İl Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Erbay, grup adına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in barbarlığına karşı artık konuşma değil, icraat günü olduğunu söyledi.

Erbay, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanması gerektiğini belirtti.

Kudüs'e yapılan saldırıların sonlandırılması amacıyla Filistin Devletinin talebi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde barış gücü oluşturulması gerektiğini savunan Erbay, "İsrail işgali ve vahşetine dünya sessiz kalmıştır. İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerekmektedir." dedi.

Grup, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Filistin için yapılması gerekenleri anlatan basın açıklamasının da okunmasının ardından dağıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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