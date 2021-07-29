İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurulan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi
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İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurulan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi

İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurulan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde gerçek mermiyle vurduğu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde gerçek mermiyle vurduğu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler tarafından başından ve karnından gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Şevket Halid Avad adlı 20 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu." denildi.

Açıklamada, Avad'ın ikindi vaktinde Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin, dün Beyt Ummer beldesinin girişinde ateş açtıkları bir araçta 12 yaşındaki Muhammed El-Allami adlı Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Allami için bugün Beyt Ummer'de cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenaze töreni sonrası İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşanmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede biri ağır olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Son dakika haberleri | İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
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