İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Çocukların nereye götürüldüğü ve kimlikleri bilinmiyor. Çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine çocukların tutuklamanın yasal olup olmadığını sorulduğu duyuluyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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