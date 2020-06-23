Isparta'da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü
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Isparta'da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

Isparta'da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü Isparta'da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemirtüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

23.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:46

Isparta'da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

ISPARTA - Isparta'da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemirtüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza 20 Haziran Cumartesi günü Davraz Mahallesi Doğan Kımıllı Caddesi ile 4028 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 FB 159 plakalı minibüs ile Ali Özdemir'in kullandığı elektrikli bisiklet yol kesişiminde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Isparta'da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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