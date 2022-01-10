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Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da firari hükümlü yakalandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.

"Birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen R.K, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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