İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
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İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

İSLAM dünyasından dini liderler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararından duydukları memnuniyeti dile getirmek için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
18.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:51

İSLAM dünyasından dini liderler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararından duydukları memnuniyeti dile getirmek için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erbaş'a Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle İslam dünyasından tebrik mesajları geldiği belirtildi. Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden insanlarla buluşmasının Türkiye'de olduğu gibi İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandığı belirtilerek, dini liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettikleri kaydedildi.

'MÜSLÜMANLARI ZİYADESİYLE SEVİNDİRDİ'Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına mektup gönderen başkan vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu, karardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ayasofya'nın cami olarak asli görevine dönüştürülüp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş olması başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri hem de bütün Müslümanları ziyadesiyle sevindirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanları ve mazlumlar nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.'MÜSLÜMANLARIN GÖĞSÜNDE BİR YARAYDI'Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi adına tebrik mektubu gönderen Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas ise, Ayasofya Camisi'nin İslam alemi açısından önemini ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm İslam alemine vakfedilmiş bir mabed olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bu kutlu mabedin 1934 yılından beri zincire vurulmuş olması bütün Müslümanların göğsünde bir yaraydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vesilesi ile Ayasofya Camisi'nin tekrar özgürlüğüne kavuşturulması ve aslına uygun olarak dünya Müslümanlarının mabedi haline getirilmesi kalbinde İslam inancı taşıyan tüm kardeşlerimizin sevincine vesile olmuştur. Bu mübarek caminin idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilmesi de ayrıca bir güven ve sevince vesile olmuştur. Biz inanıyoruz ki tevhidin sembolü olan bu mübarek cami Diyanet İşleri Başkanlığımız uhdesinde din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklayacaktır."'KARAR İLE HAK TECELLİ ETMİŞTİR'Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti şöyle anlattı:

"Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararını büyük bir şükran ve sevinçle karşıladık. Alınan bu tarihi ve değerli kararla İslam aleminin sevincine ortak oluyor ve paylaşıyoruz. Bu tarihi kararda gösterilen devlet ve millet mutabakatına değer veriyoruz. Karar ile hak tecelli etmiştir. Kutsal mekan hakkettiği değere kavuşmuştur. Maddi, manevi imarı ve korunması yeniden yapılmıştır. Bu kararı, ulusumuzu ve halkımızı ateşe veren batı hakimiyeti karşısında verilen İslam'ın büyük bir egemenlik zaferi olarak görüyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasında, 'Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması esaret altında olan el-Aksa Camisi'nin kurtuluşuna işarettir' açıklaması takdire şayandır."


Kaynak: DHA

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