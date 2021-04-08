İŞKUR çalışanlarına çirkin saldırı
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İŞKUR çalışanlarına çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İŞKUR çalışanlarına çirkin saldırı

Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde çalışan 2 memuru darp eden 8 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde çalışan 2 memuru darp eden 8 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürlüğünde iş ve meslek danışmanı olarak görev yapan Mustafa Öztürk ve Veysi Çelik, 8 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen görevliler hastanede tedavi altına alınırken olay yerine giden polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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