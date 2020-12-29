İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:18
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Barbaros Mahallesi'nde A.G ve H.Ö. isimli şahısların ikametinde arama yapıldı. Aramada; 1 adet fişek halinde 2 gram esrar, ikamet dışına atılmış vaziyette, 13 gram gelen esrar, 143 gram uç maddesi, 9 adet ecstacy, 2 adet captagon hap, 1 adet zıvana olarak tabir edilen tütünle karışık esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü. - HATAY

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 12:18:54. #1.15#
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