İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi.

Bartın'da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın Kurucaşile karayolunun Bostanlar mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesinde devam eden tünel inşaatında çalışan işçileri taşıyan 74 BZ 214 plakalı servis minibüsü kar yağışının etkili olduğu Bostanlar mevkiindeki Amasra yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şoför Sabahattin Kara(52) ve 10 işçi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Devrilen minibüs nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşçi servisi devrildi: 11 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:37:15. #1.15#
title