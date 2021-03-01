İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı
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İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

01.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:57
İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., (40) jandarma tarafından gözaltına alındı.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., (40) jandarma  tarafından gözaltına alındı. S.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Olay, Cihanbeyli bir parke taşı yapan bir firmada meydana geldi. S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek  asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı. Mesai bitiminde cebindeki paraların çalındığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mevlüt ÇİVİ

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