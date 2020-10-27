İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi
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İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi

27.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:19
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 299'a, vaka sayısının da 581 bin 824'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 995'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 463 bin 611'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 786 bin 769 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Yezd, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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