İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 234'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.
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Kaynak: AA