İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı.

İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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