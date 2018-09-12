İran Atr Uçak Şirketinden Tazminat İstiyor

İran yönetimi, Fransa ve İtalya'nın ortak uçak üretici şirketi ATR'den sipariş ettiği 20 yolcu uçağının 8'inin teslim edilmemesi nedeniyle tazminat talebinde bulundu.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (İCANA) açıklamalarda bulunan İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammedreza Rezai Kuçi, ATR şirketinin İran'ın sipariş ettiği yolcu uçaklarının tamamını teslim etmemesini eleştirerek, "Anlaşamaya göre ATR, 20 yolcu uçağını İran'a teslim edecekti. Son bir yıl içinde 12 uçak İran'a teslim edildi. İran kesinlikle uluslararası kuruluşlara başvuru yapacak. Şirket ya taahhütlerini yerine getirecek ya da İran'a tazminat ödeyecek." dedi.

Kuçi, ATR şirketinin ABD'nin yaptırımları sonrasında İran'a verdiği taahhütleri yerine getiremeyeceğini açıkladığını ve söz konusu 8 yolcu uçağının bu nedenle İran'a teslim edilmediğini söyledi.

ATR'nin ABD yaptırımlarının baskısı altında olmaması gerektiğini dile getiren Kuçi, şirketin başkalarının kararıyla yönetildiğini belirtti.

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında İran, ATR şirketinden 72-600 tipi 20 adet uçak siparişi vermiş ve şu ana kadar bu uçakların 12'sini teslim almıştı.

ABD yönetimi, mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten sonra geçen ay İran'a yaptırımların ilk aşamasını yeniden yürürlüğe koymuştu.