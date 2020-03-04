Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
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Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak'ta koronavirüs teşhisi koyulan bir kişi hayatını kaybetti.

04.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:26
Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

'ta koronavirüs teşhisi koyulan bir kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Irak'ın kentinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan 70 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden hastanın hangi ülkeleri ziyaret ettiğinin henüz bilinmediği bildirildi.Irak'ta koronavirüs teşhisi koyulan vaka sayısının 32 olduğu bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: DHA

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