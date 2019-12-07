Irak'ta göstericilere yönelik saldırının meclise taşınması çağrısı

07.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:04

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ve meclis komisyonları, başkent Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırının görüşülmesi için pazartesi günü meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, emniyet güçlerinin, reform ve yolsuzlukla mücadele talebiyle düzenlenen barışçıl gösterilerde güvenliği sağlamakla mükellef olduğunu belirtti.

Kaabi, saldırıyı görüşmek üzere meclisi pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada da Hıllani'de yaşanan "son katliamı" görüşmek üzere meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Açıklamada, yaşananlar konusunda Irak halkına bilgi vermek üzere emniyet yetkililerinin de meclis oturumunda hazır bulunması gerektiği ifade edildi.

Meclis Savunma ve Güvenlik Komisyonu üyesi Ammar et-Tame de komisyonun yarın emniyet yetkililerini olağanüstü oturuma çağıracağını açıkladı.

Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmış, en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğini protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA