Irak'ta DEAŞ'ın infaz hücresi eski sorumlusu yakalandı
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Irak'ta DEAŞ'ın infaz hücresi eski sorumlusu yakalandı

08.03.2021 03:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 03:06
Irak'ta DEAŞ'ın infaz hücresi eski sorumlusu yakalandı

Irak İstihbarat Servisi, Bağdat'ta düzenlenen bir operasyon sırasında DEAŞ'ın infaz hücresi eski sorumlusunu ele geçirdiğini duyurdu.

Irak İstihbarat Servisi, Bağdat'ta düzenlenen bir operasyon sırasında DEAŞ'ın infaz hücresi eski sorumlusunu ele geçirdiğini duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, sivillere ve güvenlik birimlerine karşı onlarca terör eylemi gerçekleştirmiş olan infaz hücresi eski sorumlusu Aşur el-Naimi adlı teröristin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, teröristin Bağdat'ın güneyindeki Devra bölgesinde hassas bir istihbari bilgi sonucu yürütülen operasyon sonucunda gözaltına alındığı kaydedildi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, geçen şubatta Kerkük'teki bir güvenlik operasyonu sırasında DEAŞ terör örgütünün sözde Irak valisi Ebu Yasir el-İsavi künyeli bir teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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