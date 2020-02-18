Irak'ın kuzeyinde PKK'ya rahat yok

18.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:22

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava operasyonları sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avasin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca paylaşımda, bölgede gerçekleştirilen operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA