Irak'ın kuzeyinde PKK'ya rahat yok
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya rahat yok

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava operasyonları sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:22
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya rahat yok

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 'lı teröristin düzenlenen hava operasyonları sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avasin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca paylaşımda, bölgede gerçekleştirilen operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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