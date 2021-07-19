Irak Başbakanı ile BAE Veliahtı bölge istikrarını görüştü
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Irak Başbakanı ile BAE Veliahtı bölge istikrarını görüştü

Irak Başbakanı ile BAE Veliahtı bölge istikrarını görüştü
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölge istikrarını ele aldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölge istikrarını ele aldı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ortak önemli meseleler ile bölgede istikrarın tesisi için sarf edilen çabalar masaya yatırıldı.

Veliaht Prens, ülkesinin Kazımi hükümetinin attığı reform adımları ile Irak'ta ve tüm bölgede istikrarın tesisi için yürüttüğü diyalog politikasına destek verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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